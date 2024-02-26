Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот «Феррари» категорично высказался о шансах Хэмилтона на восьмой титул в команде

Экс-пилот «Феррари» категорично высказался о шансах Хэмилтона на восьмой титул в команде
Комментарии

Экс-пилот «Феррари» Рене Арну высказался о решении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона перейти в «Скудерию». Смена команды произойдёт в 2025 году.

«Все гонщики без исключения хотят перейти в «Феррари». У меня тоже такое было. Хэмилтон — великий чемпион, он уже выиграл семь титулов, но хочет завершить карьеру в красных цветах. Проблема в том, что он приедет туда в 40 лет, а в спорте возраст влияет на результаты. Многие молодые люди физически сильны. Я не думаю, что можно выиграть чемпионат мира в 40 лет», — приводит слова Арну La Gazzetta dello Sport.

Ранее Хэмилтон рассказал о том, как он принял решение покинуть «Мерседес», чтобы перейти в «Феррари». По его словам, на раздумывание у него ушла одна секунда.

Материалы по теме
«Мне нужно было секунду на раздумывание». Хэмилтон — о решении перейти в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android