Пиастри: Фернандо Алонсо перейдёт в «Мерседес»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сделал прогноз на то, что действующий пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо перейдёт в «Мерседес» в следующем сезоне Формулы-1.

«Алонсо перейдёт в «Мерседес», — сказал Пиастри в интервью F1TV Pro во время тестов в Бахрейне.

Напомним, в следующем сезоне британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон начнёт выступление за «Феррари». В связи с этим место пилота в немецкой команде будет свободно.

В настоящий момент Хэмилтону 39 лет. Льюис будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к итальянской команде «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы британца в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.