У «Феррари» и правда есть шанс! Расстановка сил перед стартом сезона Формулы-1

В Бахрейне завершились предсезонные тесты Формулы-1, а уже на этой неделе — в субботу, обратите внимание — там же состоится первый этап сезона-2024. В преддверии старта чемпионата предлагаем краткое резюме по каждой команде пелотона — и предположительную расстановку сил.

«Ред Булл» — абсолютные фавориты

«Ред Булл» и до начала зимних тестов считался главным фаворитом в борьбе за чемпионство, а после дебюта RB20 в грядущей победе австрийцев сомневаются лишь единицы. Новая машина быстра и надёжна, а Макс Ферстаппен полностью доволен её управляемостью: «Она делает всё, что я ей скажу», — хвастался голландец. «19 пилотов из 20 уже знают, что не станут в этом году чемпионами в Формуле-1», — резюмировал Фернандо Алонсо.

На деле, правда, всё может оказаться для «Ред Булл» не так безоблачно. Издание The Race оценивает преимущество австрийцев в четыре десятых секунды, Хельмут Марко — в три. В то же время, как и «Ред Булл», «Мерседес» с «Феррари» не показали на тестах своего истинного максимума, к тому же не факт, что RB20 будет одинаково хороша на всех трассах — уикенд в Сингапуре в прошлом году был для действующих чемпионов проблемным.

«Феррари» — главная надежда

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ближе всех к «Ред Булл» в данный момент «Феррари». Главной целью инженеров Маранелло было улучшение управляемости машины — и этого, судя по комментариям гонщиков, удалось добиться. Чем меньше болид будет скользить в поворотах, тем дольше будет выдерживать резина и тем стабильнее будет темп пилотов на дистанции. И, возможно, у них появится шанс побороться с «Ред Булл».

Гэри Андерсон, бывший технический директор «Джордана», уверен, что борьба «Феррари» и «Ред Булл» будет плотной. Он отмечает очень сильные длинные отрезки во время симуляций гонки, а также уверен, что на одном быстром круге «Феррари» не показала истинного потенциала и могла проехать чуть ли не на полсекунды быстрее. Если это действительно так, то у «Скудерии» и правда будет возможность побороться с «Ред Булл».

Джордж Расселл на тестах в Бахрейне Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Мерседес» — тёмная лошадка

На третье место многие эксперты (но не все!) ставят «Мерседес». Немецкая команда окончательно рассталась со своим прежним шасси и к сезону-2024 подготовила совершенно новое. Из-за необычной формы лопастей переднего антикрыла соперники уже пытались опротестовать W15, но ФИА считает, что в данный момент конструкция машины находится в рамках правил. Одновременно с этим «Мерседес» удивил паддок адаптивной передней подвеской.

Сама по себе машина действительно выглядит впечатляюще, но вот по-настоящему высокой скорости она ещё не показывала. Быстрый круг Расселл проехал лишь в самом конце тестов — и на нём Джордж уступил Леклеру, который показал своё время раньше, в менее благоприятных условиях. Кроме того, на длинных сериях кругов «Мерседес» порядка полусекунды уступал «Феррари», а потому пока к числу претендентов на титул не относится.

«Макларен» — позади грандов

Многого этой зимой ждали от «Макларена», который в концовке прошлого сезона был ближе всех к «Ред Булл». Но Уокинг в первую очередь запомнился нехарактерной для современной Формулы-1 ненадёжностью: автомобиль ломался два дня из трёх и оказался предпоследним по сумме пройденных кругов. Правда, по сравнению с «Мерседесом», шасси «Макларена» изменилось не так сильно, а потому проблемы не выглядят критичными.

В то же время Ландо Норрис открытым текстом заявил, что «Макларен» пока «достаточно сильно» уступает «Ред Булл» и «Феррари». Исходя из темпа на длинных отрезках, «Макларен» также немного позади «Мерседеса», хотя в этой паре пока сложно выделить лидера. Также не будем забывать, что на презентации новой машины Андреа Стелла признался, что инженерам удалось реализовать не все свои идеи.

От «Макларена» на тестах ждали большего Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Астон Мартин» — чудес больше не ждут

Год назад главным сюрпризом стал «Астон Мартин» — команда Лоуренса Стролла из завзятого середняка в одночасье превратилась в главного преследователя «Ред Булл». К середине сезона «Астон Мартин» немного сдал, но смог закрепиться в числе пяти сильнейших в пелотоне. В этом году прорыва, подобного прошлогоднему, от команды не ждут, но предполагается, что она останется в первой половине турнирной таблицы.

На предсезонных тестах в Бахрейне «Астон Мартин» какой-то выдающейся скоростью не блистал, однако эксперты отмечают, что на трассе AMR24 выглядела стабильной и послушной. Возможно, в британской команде скрывали истинный темп за большим количеством топлива в баках, но более вероятным выглядит, что добиться прогресса инженерам не удалось. С другой стороны, по словам Дэна Фэллоуза, у нового шасси больше потенциала для развития.

«РБ» — заметный шаг вперёд

Во второй половине пелотона во время предсезонных тестов отличное впечатление произвела «РБ» (бывшая «Альфа Таури»): в каждый из дней команда из Фаэнцы с точки зрения лучшего круга была в топ-5 и по чистой скорости смогла опередить «Макларен» и «Астон Мартин». Едва ли «РБ» действительно настолько быстра, но симуляция гонки в исполнении Юки Цуноды была лишь ненамного медленнее симуляции Фернандо Алонсо.

Есть мнение, что «РБ» помогла старшая команда — «Ред Булл». Даниэль Риккардо с ним не согласен и утверждает, что VCARB 01 – это развитие AT04. И тут трудно с австралийцем поспорить: понтоны, антикрылья и более мелкие элементы машины даже визуально отличаются от того, что мы видели на прошлогодней RB19. Тем удивительнее видеть в исполнении «РБ» тот темп, который удавалось демонстрировать её пилотам.

«РБ» и «Кик-Заубер» приятно удивили Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Кик-Заубер» — из аутсайдеров в середняки

Ещё одна команда из конца пелотона, хорошо показавшая себя на тестах, это «Кик-Заубер». Как рассказал на презентации C44 технический директор коллектива Джеймс Ки, с прошлогодней машиной новинку роднят лишь некоторые детали в задней части. В остальном это совершенно новый болид — и уже на второй день тестов, когда механики установили новое днище, эксперты обратили внимание, что машина стабильнее и послушнее предшественницы.

К моменту завершения тестов «Кик-Заубер» с точки зрения лучшего круга был на третьей позиции — время Чжоу, показанное им под самый занавес заездов на мягкой резине, оказалось лучше, чем у «Ред Булл»! Это легко объяснить тем, что соперники не стали проводить квалификационные попытки в наиболее оптимальный момент, однако умалять достижения Хинвиля не стоит: у команды есть реальный шанс вырваться из группы аутсайдеров.

«Уильямс» — на том же месте

«Уильямс» на предсезонных тестах проехал меньше всех — это единственная команда чемпионата, которая не осилила за три дня 300 кругов. Для любой другой команды это не было бы большой проблемой, но «Уильямс», как и некоторые его соперники, полностью переделал машину перед сезоном-2024 — и для инженеров прошедшие тесты стали в некоторой степени упущенной возможностью изучить автомобиль.

За все тесты пилоты «Уильямса» проехали лишь один по-настоящему быстрый круг, когда вечером третьего дня Александер Албон занял шестую строчку. В первые два дня «Уильямс» был лишь восьмой-девятой по скорости командой. На данный момент даже в Гроуве не знают, на что на самом деле способен новый «Уильямс», в то же время пока нет оснований полагать, что команда сможет подняться выше прошлогоднего седьмого места.

«Хаас» — с шинами всё в порядке

Ахиллесовой пятой «Хааса» в прошлом году в прямом и переносном смысле стал износ резины: в квалификации Хюлькенбергу и Магнуссену порой удавалось выходить даже в третий сегмент, но в гонках раз за разом оба гонщика неизбежно откатывались назад. Но хорошая новость в том, что на тестах подобных проблем с шинами не возникло. Плохая: былой скорости «Хаас» ни разу за все три дня заездов не показал.

Инженеры американской команды довольны — им, похоже, удалось исправить главный недостаток машины. Однако какой от этого будет толк, если «Хаас» потеряет былую скорость на одном круге и всё равно останется в Кубке конструкторов последним? Будем верить в то, что скорость у машины всё-таки есть, иначе сезон-2024 может стать началом конца для многострадального детища Джина Хааса.

На дне таблицы может оказаться «Альпин» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Альпин» — полное разочарование

Больше всех этой зимой разочаровала «Альпин». Машина не слишком быстра, не лучшим образом управляется и не слишком вынослива. Так, по лучшему кругу за три дня тестов новый болид «Альпин» оказался самым медленным, а по пройденному километражу попал в топ-3 — с конца. Кроме того, Окону и Гасли было явно некомфортно за рулём — автомобиль вёл себя нервно и не позволял гонщикам атаковать на пределе.

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, новая машина «Альпин» разочаровала и саму команду. Её главные недостатки — избыточный вес и слабая аэродинамика. AMuS пишет, что если «Альпин» не удастся решить проблемы в первых гонках, то в Энстоуне (в очередной раз) полетят головы. Как тут не вспомнить, что Окон ещё в январе сказал журналисту Sky Sports Дэвиду Крофту, что A524 медленная?