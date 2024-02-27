«Астон Мартин» рассматривает более «агрессивный» план развития в 2024 году

Технический директор команды «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз сказал, что на 2024 год руководство рассматривает более агрессивный план развития.

«Мы рассматриваем довольно агрессивный план развития, и мы заинтересованы в том, чтобы прогрессировать в течение сезона. Это то, что вы обязательно должны сделать, если хотите быть топ-командой, и это то, что мы хотим сделать. Как только мы проведём первую гонку, мы получим представление о том, в каком мы сейчас положении относительной иерархии, и тогда мы будем знать, каких целей нам нужно достичь. Для нас всё сводится к следующему: «Каков разрыв с самой быстрой машиной, и как мы можем сократить его быстрее всего?»

У нас осталось два года до окончания действующего регламента, так что у людей ещё есть время, чтобы догнать «Ред Булл». В конце прошлого сезона мы увидели, что пелотон стало намного более плотным. Я не могу говорить о том, что они делают, но очевидно, что они почувствовали нужду в радикальных изменениях. Если говорить о нас, то мы были вполне довольны траекторией машины к концу прошлого сезона. Мы хотим сохранить это и в этом сезоне, убедившись в том, что у нас есть хорошая платформа для развития», — цитирует Фэллоуза портал RacingNews365.