«Уильямс» отстают в модификации своей последней модели болида — Хьюгилл

Журналист Кристиан Хьюгилл, ссылаясь на свои источники, заявил, что команда «Уильямс» не до конца смогла улучшить модель собственного болида.

«К сожалению, до меня доходят слухи, что «Уильямс» пришлось нелегко. Официальной разборки, как таковой, не было, но они ненадолго вывезли машину. Они ненадолго покатались на машине по трассе Бахрейна перед проведением предсезонных тестов. Итак, они устроили своего рода неофициальный выезд. Но похоже, что задняя часть испытывает трудности, поэтому я не думаю, что «Уильямс» удалось справиться с этим настолько, насколько им хотелось бы. Это не значит, что они изменят это по ходу сезона, потому что я действительно думаю, что «Уильямс» находится на восходящей траектории, и я действительно думаю, что они способны бросить вызов «Альпин» в начале сезона. Но я слышал, что они, вероятно, немного отстают, чем они предполагали», — цитирует Хьюгилла портал F1oversteer.