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Юки Цунода оценил прогресс «РБ» по сравнению с прошлым годом

Юки Цунода оценил прогресс «РБ» по сравнению с прошлым годом
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Японский пилот команды «РБ» Юки Цунода поделился мыслями о прогрессе команды по сравнению с прошлым годом.

«Я бы не сказал, что мы сделали огромный шаг вперёд по сравнению с последней гонкой прошлого сезона или постсезонными тестами 2023 года в Абу-Даби. Но отчасти это потому, что мы привезли туда обновления, которые были нацелены на 2024-й. На прошлой неделе мы ещё раз убедились, что всё работает хорошо и команда придерживается правильной философии в отношении автомобиля», — приводит слова Цуноды RaceFans.

В прошлом сезоне «РБ» называлась «Альфа Таури». Команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 25 очков. Ранее обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказал мнение, что «РБ» может всех удивить в новом сезоне.

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