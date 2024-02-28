Названа команда Ф-1, из которой начали уходить инженеры на фоне результатов в межсезонье

Неудовлетворительные результаты «Альпин» в ходе предсезонной подготовки вынудили некоторых инженеров покинуть команду. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Кроме того, сообщается, что пилоты гоночного коллектива Пьер Гасли и Эстебан Окон, чьи контракты истекают в конце года, уже начали изучать альтернативные варианты. При этом команда рассчитывать сохранить обоих спортсменов.

Ранее многие эксперты заявляли, что новый автомобиль «Альпин» является худшим по итогам предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Отмечалось, что у болида избыточный вес и плохие аэродинамические качества.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков. Трофей завоевал «Ред Булл».