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Льюис Хэмилтон впервые высказался о расследовании в адрес Хорнера

Льюис Хэмилтон впервые высказался о расследовании в адрес Хорнера
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон впервые высказался о расследовании в отношении главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Напомним, ранее одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

«Об этом, очевидно, тяжело говорить. Нам нужно делать больше для того, чтобы попытаться сделать спорт и среду безопасными и инклюзивными, а к любым обвинениям стоит относиться очень серьёзно.

Очевидно, мы не знаем всего, что происходит, но с этим необходимо разобраться, поскольку ситуация нависла над спортом. Интересно узнать, какое влияние это может оказать на развитие спорта. Думаю, что это действительно важный момент», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

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