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Кристиан Хорнер оправдан в деле о неподобающем отношении к сотруднице — The Times

Кристиан Хорнер оправдан в деле о неподобающем отношении к сотруднице — The Times
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер оправдан в деле о неподобающем отношении к сотруднице, расследование которого началось в начале февраля, сообщает издание The Times.

Напомним, ранее одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

Также сообщалось, что в случае негативного завершения расследования Хорнер должен будет покинуть должность руководителя австрийского гоночного коллектива.

Отметим, что на прошлой неделе Хорнер присутствовал на предсезонных тестах в Бахрейне, а на нынешней посетил завод команды в Милтон-Кинсе (Великобритания), чтобы продолжить подготовку к старту сезона-2024.

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