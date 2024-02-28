Брандл: расследование в адрес Хорнера отвлекло всю Формулу-1

Известный британский обозреватель Мартин Брандл прокомментировал завершение расследования по делу главы команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего в концерне «Ред Булл» начали внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

«Я считаю, что это отвлекло всю Формулу-1. Мы находимся в замкнутом круге и многих людей знаем на протяжении десятилетий. Это расследование повлияло на всю Формулу-1 и, безусловно, отвлекло команду», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Отметим, что, несмотря на скандал, Хорнер принял участие в подготовке команды к грядущему чемпионату. На прошлой неделе он поприсутствовал на предсезонных тестах в Бахрейне, а на нынешней посетил завод команды в Милтон-Кинсе (Великобритания).