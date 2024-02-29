Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Форд» отказался комментировать заявление о невиновности Кристиана Хорнера

«Форд» отказался комментировать заявление о невиновности Кристиана Хорнера
Аудио-версия:
Комментарии

Компания «Форд» отказалась как-либо прокомментировать выводы комиссии по внутреннему расследованию компании «Ред Булл» в отношении руководителя её команды Формулы-1 Кристиана Хорнера.

«На данный момент мы не будем комментировать ситуацию», — приводит ответ представителя «Форда» GPblog.

Напомним, через несколько недель после начала расследования компания «Форд», которая с 2026 года будет партнёром «Ред Булл» по разработке новых моторов, выразила недовольство отсутствием вердикта по делу Хорнера. Как ранее сообщало издание Financial Times, американский автогигант мог расторгнуть сотрудничество с «Ред Булл», сославшись на наличие угрозы репутации концерну.

Вчера, 28 февраля, с Кристиана Хорнера официально сняли обвинения в контролирующем поведении, он признан невиновным и остаётся на посту руководителя команды «Ред Булл».

Материалы по теме
FT: «Форд» может расторгнуть контракт с «Ред Булл» из-за дела Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android