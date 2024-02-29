Джордж Расселл рассказал о дилемме «Мерседеса» на Гран-при Бахрейна

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о нелёгком выборе, с которым предстоит определиться его команде на Гран-при Бахрейна.

«Я думаю, что в квалификации «Феррари» сильнее нас. В последние годы это их сильная черта. Я не помню, сколько поулов у них было в прошлом году, но гораздо больше, чем побед в гонках, и они определённо хотят улучшить гоночный темп. Наша машина сейчас более быстрая, чем у них. После тестов мы ясно поняли, что нам надо улучшить наш квалификационный темп, но добьёмся ли мы этого уже в этот уикенд, мы не уверены.

Три дня на тесты это очень мало, нам предстоит ещё много узнать о машине, хотелось бы провести ещё больше тестов. И поэтому нам предстоит принять непростое решение – попробовать провести максимально сильный этап или продолжить тестовую программу в рамках Гран-при, потому что это может быть более полезным на перспективу. Это непростое решение», — приводит слова Расселла RacingNews365.