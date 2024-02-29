Фотограф Ф-1 Сафронов: в паддоке много слухов, что история с Хорнером может продолжиться

В паддоке Гран-при Бахрейна ходит много слухов, что в истории о деле руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера ещё рано ставить точку и история ещё может получить развитие. Об этом в своём телеграмм-канале пишет аккредитованный Формулой-1 фотограф Евгений Сафронов.

Он также отмечает, что эта история показала, насколько влиятелен Кристиан Хорнер в «Ред Булл», многие контракты технических специалистов завязаны именно на него и без Хорнера в команде теряют силу. Тайские акционеры «Ред Булл» твёрдо встали на сторону Хорнера в этом деле. А вот «Форд» якобы был настроен против Хорнера, но у них нет рычагов влияния в этой ситуации.

Ещё Евгений Сафронов пишет, что, по слухам, «Форд» сильно критиковал заявку «Андретти», мол, важно иметь свою силовую установку и производство, но при этом их сотрудничество с «Ред Булл» будет заключаться в наклейке своего шильдика на мотор Red Bull Powertrains.