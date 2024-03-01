Эндрю Шовлин оценил уровень «Мерседеса» после двух практик Гран-при Бахрейна

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин оценил выступления пилотов команды в первых двух тренировках Гран-при Бахрейна. По итогам первой свободной практики Льюис Хэмилтон показал девятый результат. Во второй практике Льюис был быстрейшим. Джордж Расселл показал седьмой и второй результат соответственно.

«После тестов нас больше всего беспокоил наш темп на быстром круге. Перед тем как вернуться сюда, оба наших гонщика поработали на симуляторе. И, судя по выступлению, прогресса мы добились. Конечно, мы не будем терять концентрацию от успеха, поскольку другие машины могут прибавить за счёт режима работы двигателя и топливной нагрузки. Однако обнадёживает тот факт, что положение дел, похоже, улучшилось. Что касается длинных отрезков, то борьба выглядит плотной. Ферстаппен по-прежнему уверенно впереди, но позади него будет напряжённая борьба за оставшиеся места на подиуме.

Мы знаем, что нам ещё многое предстоит отрегулировать с точки зрения баланса. С каждым заездом мы ещё только учимся сокращать время прохождения круга. Ощущения совсем другие, чем в последние два года», — приводит слова Шовлина Racingnews365.