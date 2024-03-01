Глава «Макларена» — о решении «Ред Булл» оправдать Хорнера: нам нужно больше прозрачности

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал решение «Ред Булл» оправдать Кристиана Хорнера.

«Продолжаются слухи и спекуляции. Остаётся много неотвеченных вопросов про весь ход процесса. Те, кто управляет нашим спортом, должны подвести черту под этой ситуацией. Пока этого не случится, продолжаются спекуляции — и я не думаю, что это здоровая ситуация для Ф-1. Эту ситуацию должно разрешить руководство чемпионата, у них есть власть и ответственность сделать это.

Они начали расследование, а потом Формула-1 получила сообщение: «Всё в порядке». Я считаю, что нам необходимо больше прозрачности. У нас должна быть возможность прийти к тому же выводу, что и «Ред Булл», и согласиться с вердиктом», – сказал Браун на пресс-конференции ФИА.

Ранее Хорнера, босса австрийской команды, обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц команды. 28 февраля после длительного внутреннего расследования «Ред Булл» стало известно, что все обвинения с Кристиана сняты.