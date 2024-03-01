Босс Формулы-1 намекнул на ротацию европейских этапов с 2026 года

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что с 2026 года в чемпионате может начаться практика ротации европейских этапов.

«В 2026 году у нас возможны большие изменения в календаре. Это касается европейских этапов, мы изучаем доступные варианты. Для нас была очень важна история с заявкой Гран-при в Мадриде, этот случай показал, что в Европе по-прежнему сохраняется большой интерес к Формуле-1. Многие считали, что здесь уже нет прежнего интереса к гонкам и нужно переносить Гран-при в другие места. Но мы видим обратное.

Думаю, в сезоне-2026 мы увидим кое-что действительно интересное. Мы обсуждаем ситуацию с организаторами европейских этапов и хотим кое-что сделать. Скоро будет официальное объявление на этот счёт», – приводит слова Доменикали Racing News 365.

Сообщается, что к 2026 году контракты на проведение Гран-при истекают у Монако, Бельгии, Монцы и Зандворта.