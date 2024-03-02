Знаменитое тюнинг-ателье представило футуристичный концепт-кар на водороде

Итальянское тюнинг-ателье Pininfarina в рамках открывшегося 26 февраля Женевского автосалона представило концепт-кар Enigma GT. Автомобиль, как отмечают в компании, представляет собой исследование дизайна будущего, который совмещает в себе эстетику и технологичность.

Pininfarina Enigma GT Фото: Pininfarina

В первую очередь автомобиль обращает на себя внимание необычным обтекаемым дизайном, однако вместе с тем концепт предполагает использование гибридного двигателя. Так, Enigma GT, по задумке создателей, приводится в движение двигателем внутреннего сгорания на водородном топливе, совмещённым с электромотором на передней оси.

Pininfarina Enigma GT Фото: Pininfarina

Кроме того, в Pininfarina отмечают продуманную аэродинамику автомобиля. Так, благодаря подвижным элементам кузова коэффициент лобового сопротивления можно снизить до 0,24 Cd.

Интерьер Pininfarina Enigma GT Фото: Pininfarina

«Для нас, инженерной и креативной компании, этот концепт — вступительное слово, если хотите. Этот концепт можно развивать и дальше, однако его главная задача — продемонстрировать уровень креативности Pininfarina перед важной вехой — 100-летним юбилеем в 2030 году», — цитирует главного операционного директора компании Феликса Килбертуса издание Top Gear.