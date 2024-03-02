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Мэлоуни выиграл основную гонку Ф-2 в Бахрейне, юниор «Мерседеса» Кими Антонелли — 10-й

Мэлоуни выиграл основную гонку Ф-2 в Бахрейне, юниор «Мерседеса» Кими Антонелли — 10-й
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Пилот команды «Роден» Зейн Мэлоуни одержал победу в основной гонке первого этапа Формулы-2 в Бахрейне. Второй результат показал Хосеп Мария Марти. Топ-3 замкнул Пол Арон.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал 10-м. Оливер Берман был 15-м.

Формула-2. Бахрейн, гонка (топ-10):

1. Зейн Мэлоуни (Rodin) — 32 круга.
2. Хосеп-Мария Марти (Campos) +4,6 сек.
3. Пол Арон (Hitech) +11,7.
4. Зак О’Салливан (ART) +12,5.
5. Габриэль Бортолето (Invicta) +12,5.
6. Франко Колапинто (MP) +13,6.
7. Куш Майни (Invicta) +14,7.
8. Деннис Хаугер (MP) +16,0.
9. Ритомо Мията (Rodin) +16,2.
10. Андреа Кими Антонелли (Prema) +20,4.

Формула-2 2024. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка 2 (32 круга)
02 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Зейн Мэлоуни
Rodin Motorsport
1:02:46.435
2
Хосеп Мария Марти
Campos Racing
+4.621
3
Пол Арон
Hitech Pulse-Eight
+11.781

Напомним, сегодня же, 2 марта, состоится гонка Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Её начало запланировано на 18:00 мск.

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