Тюнинг-ателье представило Ferrari SF90, которая быстрее и мощнее оригинала

Тюнинг-ателье Mansory представило свой новый проект — кастомный Ferrari SF90 Spider под именем F9XX. Одно из главных отличий Mansory F9XX от оригинальной SF90 Spider — это сложный аэродинамический обвес с закрылками на задней части, а кроме того, автомобиль получил более мощный двигатель.

Mansory F9XX на базе Ferrari SF90 Spider Фото: Mansory

Оригинальная Ferrari SF90 Stradale обладает гибридным двигателем с тремя электромоторами, а его суммарная мощность составляет тысячу лошадиных сил. Mansory удалось добавить автомобилю ещё 200 «лошадок» и довести мощность до 1200.

Mansory F9XX на базе Ferrari SF90 Spider Фото: Mansory

Создатели отмечают, что до 100 км/ч F9XX разгоняется за 2,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 355 км/ч. Для сравнения: Ferrari SF90 Stradale для достижения отметки в 100 км/ч требуется 2,5 секунды, а максимальная скорость не превышает 340 км/ч.

Mansory F9XX на базе Ferrari SF90 Spider Фото: Mansory

Отметим, что в октябре 2023 года Mansory представила Stallone Tempesta Nera Verde — свою версию Ferrari 812 GTS, которая оказалась даже быстрее 812 Competizione — заводской спортивной версии автомобиля.