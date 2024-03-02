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Racingnews365: технический директор и шеф отдела аэродинамики «Альпин» подали в отставку

Racingnews365: технический директор и шеф отдела аэродинамики «Альпин» подали в отставку
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Технический директор команды «Альпин» Мэтт Харман и шеф отдела аэродинамики Дирк де Бир подали в отставку. Об этом сообщает издание Racingnews365.

Отмечается, что Харман и де Бир подали заявление об отставке еще несколько недель назад и сейчас отрабатывают предусмотренный контрактом в таких случаях срок. Эти два специалиста покинут команду в апреле.

Это решение было принято ими еще до того, как новая машина «Альпин» A524 впервые выехала на трассу, а во вчерашней квалификации Гран-при Бахрейна пилоты команды Эстебан Окон и Пьер Гасли заняли последние места.

Харман проработал в команде пять с половиной лет, он перешёл туда в сентябре 2018 года из «Мерседеса». Де Бир работал в Энстоуне с 2019 года.

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