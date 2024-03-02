Риккардо отреагировал на поведение Цуноды, подрезавшего его после финиша гонки

Австралийский гонщик команды «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал поведение своего напарника Юки Цуноды. Японец был очень недоволен приказом пропустить Риккардо на последних кругах Гран-при Бахрейна, а после финиша обогнал напарника с блокировкой колёс и затем практически подрезал.

«Давайте назовём это незрелостью. Очевидно, он был расстроен приказом команды. Но давайте смотреть реалистично. Мы обсуждали это перед гонкой. Было очень вроятно, что я буду использовать „софт“ в конце гонки. Так что он знал, что был шанс, что я буду иметь преимущество по темпу в конце и что он может получить приказ. Он не отдал мне очки, мы боролись за 13-е место, так что хотя бы дай нам лучший шанс, чтобы хотя бы одна машина попала в очки», — приводит слова Риккардо RaceFans.