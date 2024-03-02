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Риккардо отреагировал на поведение Цуноды, подрезавшего его после финиша гонки

Риккардо отреагировал на поведение Цуноды, подрезавшего его после финиша гонки
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Австралийский гонщик команды «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал поведение своего напарника Юки Цуноды. Японец был очень недоволен приказом пропустить Риккардо на последних кругах Гран-при Бахрейна, а после финиша обогнал напарника с блокировкой колёс и затем практически подрезал.

«Давайте назовём это незрелостью. Очевидно, он был расстроен приказом команды. Но давайте смотреть реалистично. Мы обсуждали это перед гонкой. Было очень вроятно, что я буду использовать „софт“ в конце гонки. Так что он знал, что был шанс, что я буду иметь преимущество по темпу в конце и что он может получить приказ. Он не отдал мне очки, мы боролись за 13-е место, так что хотя бы дай нам лучший шанс, чтобы хотя бы одна машина попала в очки», — приводит слова Риккардо RaceFans.

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