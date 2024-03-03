Кристиан Хорнер поблагодарил «потрясающую» жену Джери за поддержку в неприятное время

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер публично выразил признательность своей жене Джери за оказанную ей поддержку на фоне скандала с обвинением Кристиана в неподобающем поведении.

«Я не собираюсь комментировать, какие мотивы могли быть у того, кто сделал это [разослал компрометирующие материалы]. Я сосредоточен на команде, моей семье, моей жене и гонках. Меня поддерживает потрясающая семья, потрясающая жена, потрясающая команда, все члены команды, и я сосредоточен на гонках и победах, и делаю всё, что в моих силах.

Конечно, это было неприятное время. Нежелательное внимание ко мне, но сейчас основное внимание уделяется машине. Я сосредоточен на том, что происходит на трассе, и сегодняшний результат, думаю, демонстрирует, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Хорнера издание Metro.