«Конец. Идём дальше». Хорнер пытается поставить точку в скандальной истории

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что, по его мнению, в истории с обвинениями в его адрес можно ставить точку и идти дальше.

«Это было полноценное, длительное внутреннее расследование. Оно проведено независимым юристом. Процесс завершён, поданная жалоба была отклонена. Конец, двигаемся дальше», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Напомним, 28 февраля австрийский концерн «Ред Булл» официально вынес оправдательное решение по делу Кристиана Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохраняет за собой должность руководителя гоночного коллектива.

Ранее, в начале февраля, стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.