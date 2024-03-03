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Оруджев: сезон станет для Ферстаппена прогулкой по парку, у него запасище!

Оруджев: сезон станет для Ферстаппена прогулкой по парку, у него запасище!
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с лёгкостью станет победителем нового сезона Формулы-1.

«За первые девять кругов Макс привёз второму шесть с половиной секунд. За оставшиеся 48 — порядка 15. При этом резина у него не уходила, а после гонки он выглядел, будто сходил в магазин. У него запасище! Для него этот сезон буквально прогулка по парку. Должно случиться чудо, чтобы вышло иначе. На одном круге в квалификации могут быть сюрпризы от «Феррари», а вот в гоночном темпе они на разных планетах», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Ферстаппен выиграл первый Гран-при сезона-2024 в Бахрейне. Его отрыв от ближайшего преследователя составил 22 секунды.

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