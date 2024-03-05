Гоночный Mercedes, которому больше 120 лет, продан за $ 11 млн. Таких осталось лишь пять

На аукционе Gooding & Co, который прошёл на острове Амелия в штате Флорида, за $ 11 млн продан Mercedes-Simplex 60 HP 1903 года выпуска, хотя изначально за лот планировали выручить около $ 5 млн. Отмечается, что это один из пяти дошедших до наших дней экземпляров машины, которая была самым быстрым серийным автомобилем своего времени.

Mercedes-Simplex 60 HP 1903 года Фото: goodingco.com

Этот автомобиль разрабатывался в 1902-м, он стал развитием Simplex 40 HP и получил инновационный на тот момент двигатель мощностью 60 лошадиных сил. Simplex 60 HP разгонялся до 130 км/ч. Автомобиль был чрезвычайно успешен в гонках. Например, в 1903 году он принёс бельгийке Камиль Женатци победу на Кубке Гордона Беннетта.

Mercedes-Simplex 60 HP 1903 года Фото: goodingco.com

Добавим, что цена этого Simplex 60 HP оказалась рекордной для выставленного на аукцион автомобиля, созданного ранее 1930 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2022-м, когда Hispano-Suiza H6C «Tulipwood» Torpedo 1924 года выпуска ушёл с молотка за $ 9,2 млн.

Ferrari 500 Mondial Series I Spider 1954 года Фото: goodingco.com

Вторым самым дорогим лотом аукциона стал спайдер Ferrari 500 Mondial Series I 1954 года, который продан за $ 4 млн — вдвое дороже ожидаемой стоимости. Представленный экземпляр — один из 14 в кузове Pininfarina, он несколько раз участвовал в автопробеге «Милле Милья», проходящем в честь одной из самых опасных гонок Италии.

Porsche RS61 1961 года Фото: goodingco.com

Кроме того, отметку в $ 3 млн преодолели Porsche RS61, построенная в 1961-м для соревнований по подъёму на холм на базе болида для Формулы-1, Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider 1972 года выпуска и Porsche 918 Spyder в версии Weissach, построенная в 2015-м.