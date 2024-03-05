Источник: Хорнер встречался с менеджером Ферстаппена из-за скандала

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер встречался с менеджером голландца Макса Ферстаппена, чтобы разрядить напряжённость в команде из-за февральского скандала, сообщает PA Media.

Встреча произошла через двое суток после того, как Йос Ферстаппен, отец Макса, заявил, что команда «может взорваться» из-за Хорнера.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.