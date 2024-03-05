Названа конкретная причина, по которой «Форд» может расторгнуть соглашение с «Ред Булл»

Автогигант «Форд» в настоящий момент изучает возможность расторжения контрактных обязательств с «Ред Булл». Как информирует F1-Insider, что боссы американской автомобилестроительной компании не заинтересованы в том, чтобы быть втянутыми в скандальную историю, способную повредить их репутации.

«Как нам стало известно, боссы Детройта не заинтересованы в том, чтобы сниматься в документальном фильме под названием «Секс в большом (паддоке) городе», — говорится в сообщении издания.

Напомним, ранее в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде. Позже стало известно, что архив с Google Disk, якобы содержащий доказательства вины Кристиана, был отправлен в интернет. Это спровоцировало очередное обострение ситуации.