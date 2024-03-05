В Англии при попытке скрыться от полиции разбили Lamborghini за $ 317 тыс.

Полиция английского графства Дербишир сообщила об инциденте, в результате которого при попытке скрыться от правоохранительных органов разбит спорткар Lamborghini Huracan стоимостью £ 250 тыс. (около $ 317 тыс.).

Разбитый Lamborghini Huracan Фото: Полиция Дербишира

Согласно сообщению ведомства, водителю белой Lamborghini Huracan было указано остановиться на краю дороги. Тот не выполнил требование сотрудника полиции и лишь увеличил скорость, но тут же потерял управление над машиной и попал в аварию. «Мощность автомобиля оказалась намного выше навыков его водителя», — говорится в отчёте полиции. После аварии правонарушитель бросил автомобиль и скрылся.

Разбитый Lamborghini Huracan Фото: Полиция Дербишира

Напомним, Lamborghini Huracan обладает 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 580 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость — 328 км/ч.