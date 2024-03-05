В Саудовской Аравии появится новая трасса Ф-1 с поворотом высотой с 20-этажный дом

Саудовская Аравия поделилась подробностями относительно новой гоночной трассы в Киддие – городе-развлечений, который строится в 45 км от столицы страны Эр-Рияда. Проектирование трассы проходило при участии бывшего гонщика Формулы-1 Алекса Вурца и известного конструктора Германа Тильке.

Отмечается, что трасса будет состоять из 21 поворота, а первый поворот будет иметь высоту с 20-этажное здание. Кроме того, на треке будет иметься три зоны DRS. Максимальная скорость, которую смогут развивать пилоты, составит 325 км/ч. Длина трассы пока не подтверждена.

В настоящий момент Гран-при Саудовской Аравии проводится в Джидде. Этап в этом городе будет проводиться до 2027 года. В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 7 по 9 марта.

Видео можно посмотреть на канале Qiddiya в YouTube.