Даниил Квят: Lamborghini следует трезво оценивать перспективы на сезон-2024 WEC

Пилот Lamborghini Даниил Квят считает, что итальянская компания должна трезво оценивать свои перспективы на предстоящие гонки чемпионата мира по гонкам на выносливость после дебюта на первом этапе в Катаре. В этой гонке экипаж Квята команды Iron Lynx финишировали на 14-м месте, отстав на пять кругов.

«Нам нужно вынести выводы из того, что мы узнали на этой гонке. Конечно, мы не рассчитываем на огромный прогресс. Мы должны трезво смотреть на вещи, но нужно начать применять то, чему научились. Я не думаю, что мы увидим весь расклад уже на следующем этапе, но в последующих будет много новых вещей. В первой гонке мы посмотрели на себя в сравнении с соперниками, и многое вынесем из этого», — приводит Слова Квята Motorsport.

Lamborghini LMDh под номером 63, которую пилотировали Квят, Мирко Бортолотти и Эдуардо Мортара, в своём дебюте имела проблемы с передней подвеской, из-за которой Квят сбавил скорость за три часа до финиша.

«Я думаю, было важно увидеть клетчатый флаг. Это был прочный фундамент на будущее. Было очень важно получить как можно больше данных», — добавил Даниил.