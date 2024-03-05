В продаже появилась редкая Ferrari, на которой выступал двоюродный дедушка Жюля Бьянки

На британской площадке Tom Hartley Jnr в продаже появилась Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска. 250 GTO — одна из самых редких и дорогих Ferrari, а выставленный на продажу экземпляр — с серийным номером 3527 GT — участвовал в гонках, в том числе под управлением Люсьена Бьянки — двоюродного дедушки Жюля Бьянки.

Ferrari 250 GTO (3527 GT) Фото: tomhartleyjnr.com

Так, в 1962 году Люсьен Бьянки выиграл на этой машине Гран-при Анголы в Луанде. В сезоне-1963 на ней выступал Арман Боллер, который также выходил на старт гонок на выносливость. Спортивная карьера автомобиля завершилась в 1964 году, однако после реставрации он вновь участвовал в выставочных соревнованиях. Например, в 2007-м на этом автомобиле на одном из мероприятий Goodwood Revival проехал Стирлинг Мосс.

Ferrari 250 GTO (3527 GT) Фото: tomhartleyjnr.com

В Tom Hartley Jnr не раскрывают стоимость автомобиля, однако она наверняка составляет десятки миллионов долларов. Так, в ноябре 2023 года на аукционе в Нью-Йорке такая модель была продана за $ 51,7 млн — эта сумма стала второй самой крупной в случае аукционной продажи автомобиля. Первое место с мая 2022 года удерживает Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года — он ушёл с молотка за $ 143 млн.

Интерьер Ferrari 250 GTO (3527 GT) Фото: tomhartleyjnr.com

Отметим, что в 1968 году Люсьен Бьянки выиграл знаменитую гонку «24 часа Ле-Мана», а также завоевал на третье место на Гран-при Монако Формулы-1. Он погиб в аварии на тренировках перед «24 часами Ле-Мана» 1969 года. Жюль Бьянки, внучатый племянник Люсьена Бьянки, скончался в 2015 году — в результате травм, полученных в аварии на Гран-при Японии 2014-го.