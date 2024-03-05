Адвокаты руководителя «Ред Булл» Хорнера грозили судом изданию за расследование его дела

Адвокаты руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера грозили судом изданию BusinessF1, требуя удалить статью с 19-страничным расследованием по делу своего клиента. В итоге они добились своего. Об этом сообщает The Telegraph.

Статья была опубликована на сайте издания в прошедшие выходные, но вскоре была удалена. В удалённом материале анализировалась борьба за власть в руководстве «Ред Булл», а также было раскрыто имя сотрудницы, которая подала на жалобу на Хорнера.

Как пишет The Telegraph, адвокаты Хорнера потребовали от издания немедленно удалить статью, направив в адрес BusinessF1 сразу два юридических письма, в которых публикация этих данных называлась противозаконной, клеветнической, и нарушающей права на личную жизнь и на защиту личных данных, что могло послужить причиной судебного разбирательства.