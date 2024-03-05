Daily Mail: Йос Ферстаппен давно дружит с сотрудницей «Ред Булл», обвинявшей Хорнера

Йос Ферстаппен давно дружит с сотрудницей «Ред Булл», которая обвинила своего руководителя Кристиана Хорнера в контролирующем и неподобающем поведении. Якобы их двоих видели вместе в уютной атмосфере на яхте в Абу-Даби в ноябре 2021 года, где они праздновали победу в Гран-при. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Daily Mail.

Отметим, что сам Йос Макс Ферстаппен отрицает, что это он на прошлой неделе слил компромат на Хорнера, но при этом публично заявил, что Хорнер строит из себя жертву, но причина проблем в нём, и что команда может из-за всего этого взорваться.

После этого начали появляться слухи о том что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» и перебраться в «Мерседес», тем более там освобождается место после перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году.