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Ферстаппен объяснил, почему настроен оптимистично после третьего места в пятницу

Ферстаппен объяснил, почему настроен оптимистично после третьего места в пятницу
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат второй тренировки Гран-при Бахрейна, которая прошла сегодня, 7 марта.

«В целом всё было довольно хорошо. Конечно, в первой практике трасса была несколько скользковатой, но стоит отдать должное — трасса подготовлена неплохо. Было не слишком грязно. Темп был нормальным во время второй тренировки как на коротких, так и на длинных сериях кругов. Наша команда вновь многому научилась. Всегда есть вещи, которые можно сделать лучше на одном круге. Но некоторые команды продолжают использовать [по пятницам] больше мощности, как в Бахрейне. Мы должны принять во внимание и этот фактор. На длинных отрезках работа выглядела неплохо», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Напомним, по итогам второй тренировки на трассе Джидда Макс Ферстаппен завершил тренировку третьим, уступив Фернандо Алонсо и Джорджу Расселлу.

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