Ферстаппен взял поул на ГП Саудовской Аравии, Леклер — 2-й, Алонсо — 4-й, Берман — 11-й

На трассе в Джидде завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а третий результат у пилота «Ред Булл» Серхио Переса.
Заменяющий Карлоса Сайнса в составе «Феррари» Оливер Берман не пробился в финальный сегмент квалификации, заняв 11-е место.
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.472
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.791
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.807
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:27.846
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:28.089
6. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.132
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:28.316
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:28.460
9. Юки Цунода («РБ») — 1:28.547
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:28.572
После второго сегмента вылетели:
11. Оливер Берман («Феррари») — 1:28.642
12. Александер Албон («Уильямс») — 1:28.980
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:29.020
14. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:29.025
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — без времени
После первого сегмента вылетели:
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:29.179
17. Эстебан Окон («Альпин») — 1:29.475
18. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.479
19. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:29.526
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — без времени