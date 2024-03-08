Ферстаппен взял поул на ГП Саудовской Аравии, Леклер — 2-й, Алонсо — 4-й, Берман — 11-й

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На трассе в Джидде завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а третий результат у пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Заменяющий Карлоса Сайнса в составе «Феррари» Оливер Берман не пробился в финальный сегмент квалификации, заняв 11-е место.

Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.472

2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.791

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.807

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:27.846

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:28.089

6. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.132

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:28.316

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:28.460

9. Юки Цунода («РБ») — 1:28.547

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:28.572

После второго сегмента вылетели:

11. Оливер Берман («Феррари») — 1:28.642

12. Александер Албон («Уильямс») — 1:28.980

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:29.020

14. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:29.025

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — без времени

После первого сегмента вылетели:

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:29.179

17. Эстебан Окон («Альпин») — 1:29.475

18. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.479

19. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:29.526

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — без времени