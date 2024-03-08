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«Олли проделал невероятную работу». Шарль Леклер – о дебютанте Бермане

«Олли проделал невероятную работу». Шарль Леклер – о дебютанте Бермане
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер после квалификации Гран-при Саудовской Аравии, где он занял второе место, выразил поддержку перенесшему операцию напарнику Карлосу Сайнсу и похвалил заменяющего его в Джидде испанца Оливера Бермана.

«Прежде всего я надеюсь, что Карлос быстро восстановится. Что касается Олли, то он проделал невероятную работу. Всего за одну сессию в третьей тренировке он сразу набрал темп и уверенно работал с машиной, это очень хорошо.

Я определённо рад за него. Это особенный день. Его ждёт первая гонка за «Феррари». Надеюсь, завтра мы сможем провести отличную гонку и заработать хорошие очки для команды», — заявил монегаск в интервью после окончания квалификации.

Напомним, Сайнс перенес операцию по удалению аппендикса, поэтому вместо него в Джидде выступит Оливер Берман.

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