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Серхио Перес: на финальном круге можно было проехать лучше

Серхио Перес: на финальном круге можно было проехать лучше
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что он не идеально провел последнюю попытку в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, упустив возможность попасть на первый ряд стартовой решетки завтрашней гонки.

«На финальном круге можно было улучшить результат, так что можно сказать, что мы упустили место в первом ряду. Я всё равно считаю, что мы поборемся за победу — в гонке многое может случиться. Машины, которые рядом с нами, очень близки по темпу, так что будет интересно», — заявил мексиканский гонщик в интервью после окончания квалификации в Джидде.

В сегодняшней квалификации Серхио Перес занял третье место, уступив своему напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену и пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

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