Риккардо назвал «мистикой» квалификацию Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо разочарован своими результатами квалификации Гран-при Саудовской Аравии, которая прошла вчера, 8 марта.

«Это была очень разочаровывающая квалификация. Мистика — по сравнению с Бахрейном, где я мог сетовать больше на себя, зная, что можно было улучшить время. В прошедшей же сессии у нас был ориентир, но не могу понять, как мы могли прибавить. Я был уверен перед квалификацией и неплохо себя чувствовал в машине, но во время второго выезда на трассу допустил ошибку. Тем не менее мы всё ещё продолжали сражаться.

Во втором сегменте все улучшали своё время круга, но я чувствовал, что больше не могу прибавить, и мы просто бросили борьбу. Дело было не в недостаточной или избыточной поворачиваемости, а, скорее, в том, что у меня не было нужного держака по сравнению с другими пилотами. Юки — молодец, он проделал отличную работу! Перед гонкой мы проанализируем некоторые моменты и, надеюсь, найдём лучший темп», — сказал Риккардо после завершения квалификации.