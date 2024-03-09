Хельмут Марко сделал заявление о своём будущем в «Ред Булл» после встречи с руководством

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал об итогах своего разговора с генеральным директором «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, ответственным за гоночные проекты концерна Оливером Минцлаффом.

«Это был очень хороший разговор. Конечно, в команде должно быть спокойствие. Это главное. Мы договорились по всем моментам. Я остаюсь здесь. До конца моего контракта ещё три года. Завтра Оливер Минцлафф встретится в Дубае со вторым акционером из Таиланда.

Эта утечка материалов дела — полная чушь. Я и своим телефоном кое-как умею пользоваться. Эти чаты, я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Хельмута Марко немецкий телеканал Sky.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил твёрдую поддержку доктору Марко, намекнув, что покинет команду вслед за ним.