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Хельмут Марко сделал заявление о своём будущем в «Ред Булл» после встречи с руководством

Хельмут Марко сделал заявление о своём будущем в «Ред Булл» после встречи с руководством
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал об итогах своего разговора с генеральным директором «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, ответственным за гоночные проекты концерна Оливером Минцлаффом.

«Это был очень хороший разговор. Конечно, в команде должно быть спокойствие. Это главное. Мы договорились по всем моментам. Я остаюсь здесь. До конца моего контракта ещё три года. Завтра Оливер Минцлафф встретится в Дубае со вторым акционером из Таиланда.

Эта утечка материалов дела — полная чушь. Я и своим телефоном кое-как умею пользоваться. Эти чаты, я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Хельмута Марко немецкий телеканал Sky.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил твёрдую поддержку доктору Марко, намекнув, что покинет команду вслед за ним.

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