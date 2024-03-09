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«Он остаётся с нами». Генеральный директор «Ред Булл» Минцлафф — о Максе Ферстаппене

«Он остаётся с нами». Генеральный директор «Ред Булл» Минцлафф — о Максе Ферстаппене
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Генеральный директор «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, ответственный за гоночные проекты концерна Оливер Минцлафф заявил, что пилот его команды Макс Ферстаппен никуда не уйдёт.

«Конечно, он останется в команде. У него есть контракт. Макс — отличный гонщик, и, надеюсь, сегодня мы победим. Я здесь только ради гонок. Вот и всё» — приводит слова Оливера Минцлаффа Yahoo Sports.

Сообщается, что Минцлафф прилетел на Гран-при Саудовской Аравии главным образом для встречи с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко, который якобы подозревается в сливе данных под делу Кристиана Хорнера. Завтра Оливер Минцлафф встретится в Дубае со вторым акционером компании «Ред Булл» из Таиланда.

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