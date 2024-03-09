Сайнс выступил с обращением после операции

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс выступил с обращением после срочной операции на аппендиксе, из-за которой он пропустил гонку Гран-при Саудовской Аравии.

«Всем привет! Очень рад вернуться в паддок сегодня после удачной операции, всё прошло хорошо. Каждый проделал невероятную работу, чтобы снова привести меня в форму, я чувствую себя намного лучше.

Сейчас, очевидно, я сосредоточен на восстановлении и попытке подготовиться к следующей гонке. Это будет непросто, но я считаю, что у меня получится, будем надеяться. Всем остальным спасибо за поддержку, оказанную в последние дни, было невероятно увидеть, как сильно мне помогают пройти через непростое время. И я рад быть здесь, чтобы поддержать Шарля и Олли», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Феррари».