На Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен завоевал 100-й подиум в Ф-1

На Гран-при Саудовской Аравии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал свой 100-й подиум в Формуле-1.

Лидером по количеству подиумов в карьере является семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, на данный момент выступающий за «Мерседес», но переходящий по окончании этого сезона-2024 в «Феррари». У британца 197 подиумов. На втором месте ещё один семикратный чемпион Формулы-1 – немец Михаэль Шумахер, у него 155 подиумов. На третьем месте четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель – 122 подиума.

Четвёртое-пятое места делят француз Ален Прост (четыре титула) и испанец Фернандо Алонсо (два титула) – у них по 106 подиумов. На шестом месте финн, чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен – 103 подиума.

Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выиграл обе первых гонки сезона-2024 – Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии.