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Шарль Леклер объяснил, почему доволен гонкой Ф-1, несмотря на проигрыш «Ред Булл»

Шарль Леклер объяснил, почему доволен гонкой Ф-1, несмотря на проигрыш «Ред Булл»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся сегодня, 9 марта.

Напомним, Леклер финишировал третьим, уступив лишь гонщикам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

«У нас был хороший темп — в конце я показал лучший круг. Гонка получилась немного скучной: «Ред Булл» был слишком быстр, а у нас был задел от остальных. Так что мы набрали фактически максимально возможное для нас количество очков — это и было целью, так что я доволен.

По сравнению с прошлым годом, это шаг вперёд. Это одна из самых физически требовательных трасс — в том числе к мышцам шеи из-за скоростных поворотов, и машина вела себя здорово», — сказал Леклер после выступления.

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