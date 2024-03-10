Гасли объяснил, почему сошёл в самом начале Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли объяснил причину своего схода в самом начале гонки Гран-при Саудовской Аравии.

«Определённо это разочаровывающий день для нас в Джидде. На прогревочном круге у нас возникла проблема с коробкой передач, мы потеряли шестую передачу, а затем слетела синхронизация всех остальных передач, поэтому нам пришлось прекратить борьбу.

Нам нужно разобраться, почему это произошло. Вся команда разочарована, все усердно трудились на протяжении всего уикенда, но всё пошло не так, как мы рассчитывали. Сейчас нам нелегко, но нужно не опускать руки и продолжать работать, чтобы добиться прогресса. Мы сплотимся и полетим в Австралию, чтобы побороться снова», — приводит слова французского гонщика пресс-служба «Альпин».