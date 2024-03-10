Берман высказался о своих шансах на попадание в Ф-1 в 2025 году

Резервный пилот «Феррари» британец Оливер Берман, вчера, 9 марта, дебютировавший в «Королевских гонках», высказался о своих шансах на место боевого гонщика в 2025 году.

Напомним, Берман заменил на Гран-при Саудовской Аравии испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал в гонке седьмым.

«Я не знаю, что ещё я могу сделать, поскольку не думаю, что выступлю в Формуле-1 до конца года. Моей целью было показать отличное выступление на этих выходных. Думаю, я проделал достойную работу, так что всё в порядке. И да, всё, что я могу сделать, — выложиться в Ф-2 и скрестить пальцы», — приводит слова Бермана Motorsport Week.

Отметим, что 18-летний Берман вошёл в тройку самых молодых дебютантов Ф-1 в истории.