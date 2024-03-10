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Егор Оруджев назвал причину слабых выступлений «Мерседеса»

Егор Оруджев назвал причину слабых выступлений «Мерседеса»
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 и колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев выделил причины, которые негативно влияют на выступления команды «Мерседес» на старте нового сезона Формулы-1.

«На мой взгляд, они очень сильно ошиблись в первый год этих машин. И довольно долго работали не в том направлении. Они и сами это подтвердили. «Мерседес» банально на несколько шагов позади. Поэтому и сложно исправить, если изначальная база была плохой. Думаю, они сильно прибавят к концу сезона. Не удивлюсь, если станут второй лучшей командой. До «Ред Булл» не дотянуться», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии на трассе Джидда Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон не смогли войти в тройку сильнейших, заняв шестую и девятую позицию соответственно.

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