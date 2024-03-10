Почему не наказали Норриса, в чём проблема «Мерседеса» и повысят ли Цуноду? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Есть ли ещё у «Феррари», «Мерседеса» и компании шансы навязать «Ред Булл» борьбу?

Нет, шансов нет. Я подозреваю, что такой же расклад будет и на следующий год.

Что мешает «Мерседесу» третий сезон подряд построить сильную машину?

На мой взгляд, они очень сильно ошиблись в первый год этих машин. И довольно долго работали не в том направлении. Они и сами это подтвердили. «Мерседес» банально на несколько шагов позади. Поэтому и сложно исправить, если изначальная база была плохой. Думаю, они сильно прибавят к концу сезона. Не удивлюсь, если станут второй лучшей командой. До «Ред Булл» не дотянуться.

Есть ли у Хэмилтона мотивация или он уже мыслями в «Феррари»?

Есть, конечно. Он всё равно одна из главных звёзд — хочешь не хочешь, но будешь работать на максимум.

Как оцените выступление новичка Бермана?

Это было круто! Можно сказать, тебя посадили на другую планету. Разница с машиной Ф-2 гигантская: 14 секунд на круге в квалификации. Для гонщика это абсолютно другое измерение. Добавьте к этому очень сложную трассу: одни скоростные повороты, где по-настоящему и есть эта разница в скорости. И только один час, чтобы вкатиться. Все отметки торможений, использование поребриков — всё другое! И нет зон вылета. Я впечатлён, что он смог держать свой темп всю гонку и даже смог не подпустить близко Ландо с Льюисом. Я думал что он банально «умрёт» по физике. Я бы сравнил шаг по физике в Ф-1 из Ф-2 как из российской Первой лиги в АПЛ. Уверен, что, если бы это была другая традиционная трасса, разрыв по темпу с Шарлем был бы сильно меньше.

Заработал ли Оливер этим выступлением контракт на сезон-2025?

Думаю, нет. Обстоятельства были совсем против него. Увы, у большинства останется осадок, что на второй по скорости машине чемпионата он стал седьмым и проиграл Леклеру порядка 25 секунд. А все «но» забудутся.

Магнуссен ради команды обогнал Цуноду по обочине и потом всех блокировал — это спортивное поведение или нет?

Не думаю, что он делал это ради команды. Да, обогнал. Не нагло срезал. Не хватило буквально полметра. Он же получил штраф — какие ещё могут быть вопросы от ФИА?

Разберите эпизод с аварией Стролла?

Просто маленькая ошибка. Много кто цеплял так стену — кто-то сильнее, кто-то меньше. Это его ошибка, чуть рановато повернул — вот и весь разбор!

Насколько оправдан был риск Норриса и Хэмилтона, не поехавших на пит-стоп?

А почему нет? У обоих одни из самых медленных машин на прямой, поэтому обгоны с их стороны были бы проблематичными. А ещё один сейфти-кар на такой физически тяжёлой трассе был вполне вероятен.

Норрису не дали штраф за вроде бы очевидный фальстарт. Удивлены ли такому решению?

Да, удивлён. Опять двойные стандарты. Судьям надо определиться, штрафовать за такое или нет, если гонщик не получил преимущества. Но факт в том, что все, кто делал такое до Ландо, получили штраф.

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Цунода снова быстрее Риккардо. Могут ли Юки поднять в основную команду?

Думаю, нет. Он больше проект «Хонды», а «Ред Булл» дальше будет работать с «Фордом». Так что нет, не думаю. И если Перес продолжит проигрывать 13 секунд за всю гонку, думаю, в «Ред Булл» это всех устроит. У них всегда дела идут лучше всего, когда в команде есть очевидный лидер. Не думаю, что им нужен кто-то близкий к Максу по скорости.