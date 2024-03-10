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Оруджев не верит, что у Цуноды есть шансы перейти в главную команду «Ред Булл»

Оруджев не верит, что у Цуноды есть шансы перейти в главную команду «Ред Булл»
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев дал комментарий по поводу возможного перехода пилота «Визы Кэш Эпп РБ» Юки Цуноды в «Ред Булл».

Стоит отметить, что на прошедшем Гран-при Саудовской Аравии японский гонщик продемонстрировал лучший результат, нежели его партнёр по команде Даниэль Риккардо.

«Юки больше проект «Хонды», а «Ред Булл» дальше будет работать с «Фордом». Так что нет, не думаю, что его могут поднять. И если Перес продолжит проигрывать 13 секунд за всю гонку, думаю, в «Ред Булл» это всех устроит. У них всегда дела идут лучше всего, когда в команде есть очевидный лидер. Не думаю, что им нужен кто-то близкий к Максу по скорости», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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