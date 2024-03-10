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Оруджев — об отсутствии штрафа Норрису за фальстарт: удивлён, опять двойные стандарты

Оруджев — об отсутствии штрафа Норрису за фальстарт: удивлён, опять двойные стандарты
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 и колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев высказался по поводу того, что пилота «Макларена» Ландо Норриса не оштрафовали за фальстарт на Гран-при Саудовской Аравии. Инцидент произошёл вчера, 9 марта.

«Да, удивлён. Опять двойные стандарты. Судьям надо определиться, штрафовать за такое или нет, если гонщик не получил преимущества. Но факт в том, что все, кто делал такое до Ландо, получили штраф», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

Напомним, во время старта Гран-при Саудовской Аравии пилот «Макларена» Ландо Норрис допустил фальстарт. На это в частности обратил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, сообщив об этом по радио. Стюарды рассмотрели момент фальстарта, но не применили никаких санкций в отношении Норриса.

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