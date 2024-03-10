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Оруджев объяснил, почему выступление в Джидде не поможет Берману получить контракт в Ф-1

Оруджев объяснил, почему выступление в Джидде не поможет Берману получить контракт в Ф-1
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев объяснил, почему выступление молодого пилота «Феррари» Оливера Бермана на Гран-при Саудовской Аравии не поможет ему получить контракт в Формуле-1.

«Я впечатлён, что он смог держать свой темп всю гонку и даже смог не подпустить близко Ландо с Льюисом. Я думал, что он банально «умрёт» по физике. Я бы сравнил шаг по физике в Ф-1 из Ф-2 как из российской Первой лиги в АПЛ. Уверен, что если бы это была другая традиционная трасса, разрыв по темпу с Шарлем был бы сильно меньше. Обстоятельства были совсем против него.

Увы, у большинства останется осадок, что на второй по скорости машине чемпионата он стал седьмым и проиграл Леклеру порядка 25 секунд. А все «но» забудутся», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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